قالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن اليونان رفعت القيود التي تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19 وذلك بالنسبة للمسافرين على متن رحلات طيران خارجية وداخلية قبل موسم السياحة الصيفي الذي يأمل المسؤولون أن يشهد انتعاشة في الإيرادات والخروج من حالة الركود التي نجمت عن الجائحة.

وكان يُطلب من المسافرين إلى داخل أو خارج البلاد إظهار شهادة تطعيم أو شهادة تفيد بأنهم تعافوا من فيروس كورونا أو فحص سلبي.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الركاب وأفراد طواقم الطائرات سيحتاجون فقط إلى وضع الكمامات

وعادة ما يبدأ موسم السياحة الصيفي بعد عيد القيامة عند الروم الأرثوذكس الذي احتفلوا به يوم 24 أبريل نيسان. وتتوقع اليونان أعدادا كبيرة من الزوار هذا العام ويتوقع المسؤولون أن تصل الإيرادات إلى 80 بالمئة من مستوياتها عام 2019. وكان ذلك العام قياسيا قبل أن تتسبب الجائحة في تعليق السفر.

ومع انخفاض الإصابات بشكل كبير، عادت المطاعم ومحلات التجزئة إلى طاقتها بنسبة 100 بالمئة وهو ما سمح للزبائن بالدخول دون تقديم إثبات بالحصول على التطعيم لكن مع وضع كمامة.