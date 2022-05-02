أكدت المجر معارضتها لقيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل قطاع الطاقة، وحذر أحد وزرائهامن أن مثل هذه الخطوة ستلحق ضررا بالدول الأعضاء بالتكتل أكثر من موسكو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه من المقرر أن يقدم الاتحاد مقترحا لفرض حظر على النفط الروسي بحلول نهاية العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن يتم البدء في فرض قيود على الواردات تدريجيا حتى ذلك الحين.

والمجر من أكثر الدول معارضةً لتوسيع العقوبات لتشمل النفط والغاز الروسي.

ونقلت بلومبرج عن وزير شؤون مجلس الوزراء المجري جيرجلي جولياس القول في تصريحات إذاعية إنه من المهم للتكتل "عدم قبول عقوبات من شأنها أن تجعل من المستحيل استيراد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي".

إلا أن جولياس لم يذكر ما إذا كانت المجر ستحاول الاعتراض على مثل هذا التحرك، الذي وصفه رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنه "خطه الأحمر".

وأوضح جولياس :"الحظر يعني أننا سنضطر إلى استيراد هذه المنتجات من أماكن أخرى وبتكلفة أكبر بكثير، الأمر الذي سيعني أننا لن نستطيع ضمان استمرار دعم المرافق ولا التدفئة ولا دوران عجلة الاقتصاد".

تجدر الإشارة إلى أن المجر من بين الدول التي اتفقت مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، في انتهاك لسياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.