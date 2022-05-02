الطلب يزداد على المشغولات خفيفة الوزن والسعر .. والسبائك الصغيرة لتبادلها كهدايا في العيد

باهي أحمد

أنعشت «العيادي الذهبية» مبيعات سوق الذهب في الكويت خلال عيد الفطر، إذ نشطت الحركة الشرائية وزاد الطلب على المشغولات خفيفة الوزن، وكذلك السبائك صغيرة الوزن، والتي يفضلها الكثير من المواطنين لاستخدامها كهدايا يعايدون بها المقربين منهم خلال عيد الفطر .

وأظهرت جولة لـ «الأنباء» في سوق الذهب، إقبالا وطلباً كبيرا من المواطنين والمقيمين على شراء المعدن الأصفر، خصوصا المشغولات خفيفة الوزن من العيارين 18 و21، والتي تتسم بخفة وزنها، وتعدد أشكالها ورخص سعرها، يأتي ذلك فيما لا تشهد الأطقم الكبيرة إقبالاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية إلا من فئة المقبلين على الخطوبة والزواج ، وإلى التفاصيل:

بداية، أكد أبو خالد التميمي من مجوهرات السور العالي، أن الاقبال على محلات الذهب شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية مقارنة مع بداية شهر رمضان، والذي كان السوق يشهد خلاله ركودا، لافتا الى أن الاقبال من الجميع خاصة من العائلات والتي تستهدف بصورة رئيسية شراء الذهب كهدايا للتبادل فيما بينهم.

ولفت التميمي إلى أن أذواق العائلات في شراء الذهب جاءت متباينة، إذ يبحث بعضهم عن المشغولات خفيفة الوزن كهدايا، بينما يفضل البعض الآخر شراء قطع أكبر، أو سبائك صغيرة للمعايدة.

بدوره، أكد أبو محمد من مجوهرات أسرار الكويت أن الاقبال على المشغولات خفيفة الوزن يشكل 90% من اجمالي حركة البيع في سوق الذهب كما أنها والقطع الصغيرة تشمل 90% من اجمالي الذهب المتواجد في الأسواق، أما المتبقي فينقسم ما بين أطقم كبيرة وما بين سبائك.

من جانبه، قال أحمد الصايغ إن بعض محلات الذهب أصبحت تعاني في الفترة الحالية بسبب نقص العمالة والتي بدورها أثرت على أسعار بعض المصنعيات للقطع بمختلف أنواعها، حيث مازال سوق الذهب يعاني من تداعيات جائحة كورونا إثر سفر عدد كبير من العاملين في هذا القطاع خلال الجائحة.