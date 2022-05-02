قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إنه سمع أموراً مختلفة حول حظر النفط الروسي، وبعض البلدان الأوروبية تعارض الأمر.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن بعض الدول الأوروبية غير مستقلة في قطاع النفط، و"لا نريد أن نحدث كارثة اقتصادية".

وقال أيضاً: "إننا بحاجة إلى إدراك أن عصر استخدام الوقود الأحفوري الرخيص قد انتهى"، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، قالا إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

ويعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الاثنين، مع سعي التكتل للرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل وإلا سيتم وقف الإمدادات.

وأمس الأحد، أعلنت ألمانيا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر اعتمادًا على روسيا في مجال الطاقة، أنها نجحت بالفعل في الحد بشكل كبير من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، لاسيما بالنسبة للفحم والنفط.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير لها، أن اعتماد أكبر اقتصاد في أوروبا على واردات النفط الروسي تراجع في الأسابيع الأخيرة إلى 12٪، مقابل 35٪ سابقا، فيما تراجعت واردات الفحم من روسيا إلى 8٪ مقابل 50٪، حتى الآن.

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إن الاعتماد على الغاز الروسي لا يزال مرتفعا، على الرغم من انخفاضه أيضًا إلى 35٪ مقابل 55٪ قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

