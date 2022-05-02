حثت "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، اليوم الاثنين، ثاني أعلى محكمة في أوروبا على رفض غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.6 مليار دولار) فرضتها هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاث سنوات، لإعاقتها منافسين في مجال الإعلان على شبكة الإنترنت.

تعد هذه القضية واحدة من ثلاث قضايا نتج عنها ما مجموعه 8.25 مليار يورو كغرامات مكافحة الاحتكار، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على محرك البحث الأكثر شعبية في العالم.

قالت المفوضية الأوروبية في قرارها للعام 2019، إن "غوغل" قد أساءت استغلال هيمنتها لإيقاف المواقع التي تستخدم وسطاء بخلاف نظامها الأساسي AdSense الذي يوفر إعلانات البحث. وقالت المفوضية إن الممارسات غير القانونية حدثت في الفترة من 2006 إلى 2016.

وطعنت "غوغل" في وقت لاحق في القرار الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في المحكمة العامة في لوكسمبورغ. وستعرض الشركة قضيتها خلال جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام تبدأ اليوم الاثنين.

قالت "غوغل" في وثيقة قضائية، إن تقييم سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لهيمنتها وقرار المفوضية بشأن الإعلانات "كان خطأ".

عانت الشركة من انتكاسة العام الماضي، عندما خسرت معركتها القضائية ضد قرار لمكافحة الاحتكار بقيمة 2.42 مليار يورو بشأن استخدام خدمة التسوق الخاصة بمقارنة الأسعار، للحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين الأوروبيين الأصغر.

