

بيروت ـ داود رمال



اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عيد سيدة لبنان وافتتاح الشهر المريمي، ان خطط التعافي ومشاريع الإصلاح تبقى عديمة الفائدة في أجواء يسودها الحقد العارم، وأن مفعول الانتخابات النيابية والرئاسية يظل محدود التأثير الإيجابي ما لم ترافقها روح الوئام والمحبة.



وسأل «أي قضية أو أزمة تحل بالأحقاد؟ لقد كشفت هذه الأيام أن تأثير الأحقاد أسوأ من تأثير الانقسامات السياسية والعقائدية. بالمحبة نحل أي خلاف ولو كان عميقا، وبالحقد لا نحل أي خلاف ولو كان سطحيا. والخطورة أن الأحقاد تنتقل بالتبعية من القيادات إلى الجماهير العمياء، وتنتشر في العائلات والبيوت والقرى والمدن، زارعة جرثومة الكراهية ووباء الفتنة مما يعيق جميع الحلول الدستورية والاقتصادية. إنه لمخز أن يتبادل عدد من المرشحين والأحزاب والتيارات الأحقاد والشتائم عوض أن يتنافسوا حول برامج وطنية وإنقاذية؟ والمخزي أكثر، أن كل ذلك يجري بينما شعبنا يغوص أكثر فأكثر في الفقر والجوع وتعوزه مستلزمات الحياة الإنسانية الكريمة».

وقال «لاتزال صور كارثة غرق الزورق قبالة طرابلس بادية أمام أعيننا، ولايزال الألم يحز في قلوبنا ونحن نرى موت الأطفال والشباب والأمهات والآباء. لا يجوز أن تمر هذه الفاجعة كأنها حدث عابر، وتضيع في المزايدات ويحاول البعض طي صفحتها كما يحاولون طي صفحة تفجير مرفأ بيروت وانفجار قرية التليل في عكار وغيرها»، ودعا الدولة إلى إجراء تحقيق شفاف وحيادي لتحديد المسؤوليات ولوضع حد للتساؤلات والتشكيك.



وأضاف «إننا مع ذوي النوايا الحسنة نحرص على أن تجري الانتخابات في جو أمني وديموقراطي»، وأشار إلى تسخين جبهة الجنوب اللبناني، مطالبا بتهدئة هذه الجبهة ليستأنف لبنان برعاية دولية مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، فيصبح بإمكانه استخراج النفط والغاز في محيط مسالم.



وجدد دعوته للمواطنين إلى الاقتراع الكثيف لكي يستعيدوا مبادرة تقرير مصيرهم من الذين عبثوا بهذا المصير وعرضوا لبنان للانهيار، واعتبر ان واجب اللبنانيين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق ليقولوا للعالم أي لبنان يريدون، وليبلغوا الدول التي تتابع الشأن اللبناني أنهم يرفضون كل اقتراح لمشروع تسوية أو مساومة لا ينسجم مع حقيقة لبنان، ولا يحترم التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني للحفاظ على استقلاله وحضارته وخصوصية وجوده هنا.