للعيد في الكويت سواء كان قديما أم حديثا مذاقه الخاص ورونقه المميز، فهو يلم شمل الأهل والأحباب ويبعث الفرحة والسعادة بين الجميع صغارا وكبارا، ويرسل الحب والوئام ويزيل الحزن والخصام، ويحرص أغلب المواطنين والمقيمين على الاحتفال به، كل بطريقته الخاصة.

وعلى الرغم من التطور إلا أن المجتمع ما زال محافظا على الكثير من تقاليده التي اعتاد عليها في الماضي، ومنها «العيدية» التي تعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد، خصوصا عند الأطفال.



حيث تعتبر من التقاليد القديمة الموروثة والتي تهدف إلى بث البهجة في النفوس والتعبير عن المحبة، حيث يقوم الأهالي بإعطاء العيدية لأبنائهم والتي تكون غالبا عبارة عن مبلغ مالي.