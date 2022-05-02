تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة شهباز شريف أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.