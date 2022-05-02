أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر اليوم بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ أخيه خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان، وأن يمن على أخيه خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة والعافية.



وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، ومبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.