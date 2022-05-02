عبدالعزيز الفضلي



مع دخول الشهر الأخير في العام الدراسي تعمل الإدارات المدرسية على الانتهاء من تدريس المناهج لطلبتها بمختلف المراحل الدراسية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أنه من المتوقع الانتهاء من المناهج بعد عيد الفطر السعيد بـ 10 أيام تقريبا، مشيرة إلى أنه بعد ذلك سيقوم الطلبة بالاستعداد والمذاكرة لاختبارات نهاية العام التي ستنطلق في 29 الجاري لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر في 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه.