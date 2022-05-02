تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الصديقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الرئيس التركي على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة الطيبة، ومقدرا سموه هذا التواصل،ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية التركية الصديقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.