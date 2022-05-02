تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الرئيس المصري على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة الطيبة، مقدرا سموه هذا التواصل، ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.