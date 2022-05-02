ينبغي على كل متخاصمَين أن يصلحا ذات بينهما وأن يطهّرا قلبيهما وأن يبادرا بفتح باب التواصل بينهما



أسامة ابو السعود

أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر السعيد بمختلف مساجد البلاد ومصليات العيد بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.



وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خطبة العيد التي اعطتها ادارة الخطب النموذجية لقطاع المساجد بعنوان (ولتكبروا الله على ماهديكم).

وفيما يلي نص خطبة العيد..

الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير الخلق وأهدى العالمين سبيلا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وما بدلوا تبديلا.



الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.



أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ۚ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ۚ إن الله كان عليكم رقيبا، النساء:1].



عباد الله:

إن نعم الله على العباد كثيرة متواترة، وأفضاله عليهم متعددة متوافرة، قال تعالى:»ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ۗ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (لقمان:20].



وإن من أعظم نعم الله علينا اليوم: أن بلغنا إتمام شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه، قال تعالى: قال تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}

[البقرة: 185].



بأمن وأمان، عافية وصحة واطمئنان، فاستشعروا منة الله عليكم، واشكروا فضلة العيم لديكم، قال تعالى: «ياأيها الناس اذكروا نعمت الله عليك هل من خلاق غير الله يرزفكرين السماء والأرض لا إله إلاهوقانى تؤفكون ﴾ [فاطر: 3].



قال ابن القيم رحمه الله: (الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة والقيادا).



الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.



معاشر المسلمين: إن يومكم هذا يوم عظيم، وعيد كريم، يوم فرح وسرور، وسعادة وجبور، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ﷺ:»وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه«[رواه البخاري ومسلم).



فها نحن اليوم نفرح بفطرنا، ونبتهج بإتمام شهرنا، والفرح الأكبر الذي نرجوه حين تقدم على ربنا، فنرى ما أعده لنا جزاء صيامنا، فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللہ ﷺ:»إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل منه أحد«[متفق عليه].



وما أسعد ذلك الموقف حين يقول الله لعباده المتقين: كلوا واشربواهينيتا بما أسلفت في الأيام التالية) [الحاقة:24]!!.



قال مجاهد رحمه الله: (الأيام الخالية هي أيام الصيام، أي: كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله).



الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.



إخوة الإيمان: عيدنا هذا عيد عبادة وتكبير وصدقة، واجتماع وتواصل، وفرح وسرور، فينبغي على المؤمن فيه ألا يفرط في التزام أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يستمر على الطاعة التي كان عليها في رمضان، فإن ذلك من علامات قبول الأعمال، قال الحسن البصري رحمه الله: (إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية).



ألا وإن من أعظم العبادات التي أمرنا بها، لا سيما في مثل هذا اليوم: إصلاح ذات البين، وترك التشاحن والتباغض والشقاق، فعن أبي الدرداء ﷺ قال: قال رسول اللہ ﷺ:«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة»، قالوا: بلى، قال: «صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.



ومعنى الحالقة: أي: تخلق الدين، فينبغي على كل متخاصمين اليوم أن يصلحا ذات بينهما، وأن يطهرا قلوبهما، وأن يبادرا بفتح باب التواصل بينهما، مستحضرين قول النبي:«وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»[رواه مسلم من حديث أبي هريرة].



أفاض الله علي وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا بفضله ورحمته من أهل الفضل والمزيد، وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.



الخطبة الثانية



الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.



أما بعد: فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم.



الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.



أيها المسلمون: إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه: أداء ما افترضة عليه من الواجبات، ومن ذلك: المبادرة إلى قضاء ما أفطرة من الصيام لعذر متى استطاع إلى ذلك سبيلا، وعدم تأخيره دون سبب، فإن المرء لا يدري متى يحين أجله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ﷺ: «إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»[رواه البخاري].



ومن النوافل التي ينبغي للمسلم ألا يفرط في تحصيلها والظفر بعظيم أجرها: صيام الست من شوال، فأجر صيامها مع صيام رمضان يعدل أجر صيام سنة، فعن أبي أيوب الأنصاري * أن رسول اللہ ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر» [رواه مسلم].



أيتها المؤمنات: لقد منح الإسلام المرأة قيمة عظيمة، وكرمها أما وبنتا وزوجة وأختا، لما لها من أهمية في حماية وبناء المجتمع، وتنشئة جيل صالح ينهض بالأمة إلى مراقي التقدم والعلو، فالواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله وترعى حقوقه وتحفظ حدودة، وتتمسك بتعاليم دينها وحجابها وحشمتها، وتحذر من مسالك المنحرفين، الذين يريدون طمس هويتها وتدنيس كرامتها، وليكن لكن في أمهات المؤمنين أسوة، وفي بنات النبي ﷺ قدوة.



اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.



اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك قريب سميع مجيب الدعوات، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمينا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، وعملنا صالحا رشيدا، وأعد هذا العيد على بلادنا وأميرنا وولي عهده بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل عام وأنتم بخير.