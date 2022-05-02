تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الطيبة، ومقدرا سموه هذا التواصل، ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار.