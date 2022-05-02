عواصم - وكالات: أعلن العراق أن مصفاة للنفط غربي أربيل شمالي البلاد تعرضت لاستهداف بالصواريخ، ما أدى إلى تسجيل أضرار جراء نشوب حريق داخلها.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، إن أحد الصواريخ أصاب خزانا رئيسيا بمصفاة شركة (كار) الواقعة بمنطقة (كوركوسك) في قضاء (خبات) بمحافظة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق به، لكن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة عليه.



وأضافت أن صاروخا آخر سقط على السياج الخارجي للمصفاة دون تسجيل خسائر بشرية، واصفة منفذي الهجوم بأنهم «عصابات الإرهاب والجريمة الذين يحاولون تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد، حيث إن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا».



وأشارت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد الحادث للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق، موضحة أنها عثرت على منصة محشوة بـ 4 صواريخ بالقرب من منطقة (سهل نينوى) المجاورة وتم التعامل معها وإبطال مفعولها.



من جهته، قال مجلس أمن إقليم كردستان العراق، إن الصواريخ أطلقت من منطقة بمحافظة (نينوى) المجاورة التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.



وأضاف المجلس في بيان أن المجاميع الخارجة عن القانون تتخذ من منطقة مجاورة خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية «بؤرة لتنفيذ الأعمال التخريبية» ضد الإقليم.



وتابع: «تتكرر الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان من منطقة معينة في قضاء الحمدانية وتقع تحديدا بين مقر فوج المغاوير التابعة لقيادة عمليات نينوى.. من قبل المجاميع الخارجة عن القانون».



وأضاف أن «هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية، وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية».



ودعا البيان رئيس وزراء العراق والحكومة الاتحادية إلى «بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي باتت منطلقا وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان وتطهيرها من الإرهابيين والعصابات».



وشدد على أن «المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات تقع على عاتق تلك المجاميع الإرهابية، وستدفع ثمن هذه الاعتداءات»، مؤكدا «التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمواجهة وإنهاء مثل هذه الأعمال التخريبية».



هذا، وتوالت ردود الأفعال المنددة والمستنكرة للحادث، حيث أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الهجوم، وقال - في بيان إن «الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها».



كما أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الهجوم، وذكرت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، أن «الهجمات في العراق، بما في ذلك على قطاع الطاقة، هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين».



وأضافت خلال البيان أن «الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية».



بدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) الحادث، واصفة ذلك بأنه «تطور مقلق».



وقالت البعثة في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إن إطلاق الصواريخ «الطائش» لاستهداف المصفاة «يعد تطورا مقلقا آخر».



ودعت البعثة قادة العراق الى العمل «متحدين لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى الى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».