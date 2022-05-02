عواصم - وكالات: استدعت إيران سفير السويد بعد أن طالبت النيابة العامة السويدية بالسجن المؤبد لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.



ودانت الخارجية الإيرانية بشدة اعتقال ومحاكمة حميد نوري، على اعتبار أنها «غير قانونية»، وطالبت بالإفراج عنه.



وأكدت استدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز بعد المحاكمة.



ويتهم حميد نوري (61 عاما) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.



كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكاما بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.



وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران «إرهابية» وهي محظورة منذ عام 1981.



لكن قال محامو نوري الذي قبض عليه في مطار ستوكهولم في نوفمبر 2019 ، إنه لم يكن حاضرا خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.