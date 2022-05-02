قام رؤساء القطاعات في قوة الإطفاء العام صباح اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة الى قطاعاتهم والوحدات التابعة لها، وذلك لتفقد سير العمل، ونقلوا تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد إلى العاملين مهنئين اياهم بالعيد ، حيث قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر بزيارة عدد من مراكز الإطفاء والنقطة الأمنية المتواجدة في سوق المباركية، وقام نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بتفقد النقطة الأمنية التابعة لقطاع الوقاية في سوق المباركية واطلع على سير عملها.



كما قام نائب الرئيس لقطاع الشئون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء مهندس موسى حسين أكبر بزيارة إدارة المركبات والمعدات وإدارة الإنشاءات والصيانة.



وعبر رؤساء القطاعات عن فخرههم واعتزازهم بما يقومون به منتسبو قوة الإطفاء العام من تفان وإخلاص للحفاظ على الأرواح والممتلكات في جميع المناسبات فهم العين الساهرة التي تظل يقظة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في دولتنا الحبيبة.



رافق رؤساء القطاعات في زياراتهم التفقدية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.