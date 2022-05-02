أعلنت شركة روكبوينت، وهي شركة لإدارة الاستثمار العقاري ومقرها بوسطن، أنها شكلت منصة مع شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار.



وستستهدف المنصة فرص الاستثمار الصناعي التي تمثل ما يقرب من ملياري دولار من إجمالي قيمة الأصول.



وستركز الأداة الاستثمارية الجديدة بشكل أساسي على الاستثمارات الصناعية التي تبنى من الأساس في مواقع عالية الأسوار لناحية الدخول عبر أسواق التعبئة والطلب والبوابات والنمو في الولايات المتحدة.



وتأتي هذه المنصة في أعقاب إعلان روكبوينت في فبراير 2021 أن الشركة قد شكلت شراكة إستراتيجية مع المستثمر والمشغل العقاري الصناعي الرائد بن هاريس.



وقد ولدت هذه الشراكة الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تستمر في توليد فرص استثمارية صناعية كبيرة لصناديق روكبوينت الاستثمارية القائمة على الفرص والنمو والدخل، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمنصة الجديدة.



وهاريس هو مستثمر مخضرم في القطاع الصناعي ويمتلك أكثر من 24 عاما من الخبرة متعددة الدورات، وقد اكتسب وطور أو شغل ما يقرب من 500 مليون قدم مربع من العقارات الصناعية في 50 سوقا.



في الوقت نفسه، أعلنت المنصة عن إتمام أول استثمار لها، وهو مشروع تطوير صناعي بمساحة 117.520 قدما مربعا، على شارع 865 Embedded Way من الفئة (أ) في موقع بمساحة 10.6 فدادين، ويقع في سوق جنوب سان خوسيه الفرعي المتسم بالضغوط على المعروض في سيليكون فالي.



وقال بيل والتون، الشريك المؤسس والعضو الإداري في روكبوينت: «نحن متحمسون للشراكة مع جهاز أبوظبي للاستثمار في وسيلة منخفضة المخاطر تكمل صناديقنا الحالية وتسمح لنا بمواصلة توسيع قدراتنا ومنصتنا في القطاع الصناعي».



وقال محمد القبيسي، المدير التنفيذي لقسم العقارات في جهاز أبوظبي للاستثمار، «لقد قمنا ببناء محفظة كبيرة من الأصول العقارية الصناعية ومازلنا نرى فرصا جذابة في هذا القطاع.



تتوافق هذه المنصة الجديدة بالشراكة مع روكبوينت مع نهجنا في الاستثمار الذي يستهدف مجالات محددة ذات قيمة».