ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.



وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.



ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء.



والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات.



وارتفع مؤشر الدولار بنسبة خمسة% في أبريل، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير 2015.



وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث تداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم.



ونزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.



وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين.



وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.