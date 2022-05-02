بروكسل - د ب أ: خلصت المفوضية الأوروبية بعد شهور من التحقيقات الأولية، إلى أن شركة آبل تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي عبر نظام «آبل باي» لمحافظ المدفوعات على الهواتف المحمولة.



وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان: إن المفوضية لديها «ما يشير إلى أن آبل قيدت وصول طرف ثالث إلى التكنولوجيا الرئيسية» اللازمة لتطوير خدمات محافظ الهواتف المحمولة المنافسة على أجهزة آبل لصالح خدماتها الخاصة.



وتؤكد المفوضية، وهي أكبر منظم للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن تقييد وصول المطورين لتكنولوجيا محفظة أجهزة المحمول التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس يشوه المنافسة في السوق ويكبح الابتكار.