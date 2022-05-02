تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه الأخوية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد متضرعا إلى الله جل وعلا أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.