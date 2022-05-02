أثار العداء البريطاني السير محمد فرح الشكوك حول مستقبله في ألعاب القوى بعد أن خسر أمام مواطنه إليس كروس لدى عودته إلى المنافسات عبر سباق «فيتاليتي لندن» الذي أقيم اليوم لمسافة 10 آلاف متر في العاصمة البريطانية لندن، وكان السباق هو الأول لمحمد فرح منذ إخفاقه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وأنهى فرح السباق متأخرا بفارق دقيقة واحدة عن أفضل زمن حققه في منافسات 10 آلاف متر، وذلك في عام 2010، وقد رفض الإفصاح عما إذا كان سيشارك في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين الأميركية في يوليو المقبل، حسبما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».