يحل ليڤربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على ڤياريال الإسباني غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وبجعبته هدفين نظيفين وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية. وفي اللقاء الثاني يحل مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بعد فوزه 4-3 ذهابا في واحد من أكثر مباريات الموسم متعة.



ولم يودع ليڤربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهابا، منذ موسم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليڤركوزن الألماني ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي (1-0 و2-4).



وتوج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشلسي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82)، علما أنه قد يتواجه معه بالمباراة النهائية المقررة في باريس التي حصلت على شرف استضافتها بعد تجريد سان بطرسبورغ الروسية أثر غزو أوكرانيا.



وفي مباراة الذهاب انتظر ليڤربول مطلع الشوط الثاني لفك التكتل الدفاعي لڤياريال ليفتتح التسجيل بالنيران الصديقة عبر مدافع «الغواصة الصفراء» الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان (53)، وعزز النتيجة بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين اثر تمريرة من النجم المصري محمد صلاح.