

وكالات: أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية إلى جريان الوديان المنحدرة من جبل عبدالعزيز جنوب غرب الحسكة ما تسبب في فيضان نهر الخابور.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مدير الموارد المائية في الحسكة م.عبدالعزيز أمين قوله ان منسوب مياه نهر الخابور ارتفع جراء السيول المنحدرة من وديان جبل عبدالعزيز ومن وادي شلاح في ريف رأس العين، حيث وصلت غزارة النهر إلى نحو 75 مترا مكعبا في الثانية.



وأشار أمين إلى أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة ما يتيح إعطاء ريات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور.



وكان نهر الخابور جف بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، وذلك جراء انحباس الأمطار وتحكم المحتل التركي بروافد النهر التي تنبع أغلبيتها من الأراضي التركية.