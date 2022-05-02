

القاهرة - ناهد إمام



أكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، أن المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات تهدف إلى استيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة في نقل الغاز بالشبكة، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.

وأوضح الملا - في تصريح - أن تلك المشروعات تتضمن مشروع ازدواج خط العاصمة/ دهشور بطول 67 كم، ومشروع ازدواج خط السليمانية/شمال الجيزة بطول 20 كم، ومشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم، ومشروع ازدواج خط أبوقرقاص/أسيوط بطول 135 كم، بالإضافة إلى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يوميا.



وأشار إلى أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري ومبادرة التوسع في استخدام الغاز كوقود بالسيارات.



وأوضح الوزير، خلال متابعته لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة للإسراع من الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقا للبرامج الزمنية المخططة، أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسي في مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى.



ولفت إلى أن الشبكة تعمل على تأمين إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى مستهلكي غاز المنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز، مشيرا إلى أنه يتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية من خلال مصانع إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما يدعم الاقتصاد القومي.



وأشاد الملا بالمستوى المتميز لكوادر شركة (جاسكو) المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتوسع ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية، منها مشروع خط غاز التينة غرب/ميت نما بطول 170 كم وبهدف استيعاب غازات حقول شرق المتوسط والحفاظ على إمدادات الغاز لمناطق القاهرة وجنوب الوادي بالكميات والضغوط المناسبة، وبتكلفة استثمارية 5. 4 مليارات جنيه.



كما أشاد بمشروع توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة الوحدات 5 و6 باستخدام أحدث التكنولوجيات، لزيادة طاقة المحطة من 5. 27 إلى 46 مليون متر مكعب يوميا، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات الاستهلاك الحالية واحتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط (أنوبك)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات محطات التخفيض والقياس، وتشمل محطات تخفيض وقياس برج العرب وتوسعات (ميدور)، وكذلك محطة تخفيض وقياس محطة كهرباء الوليدية.