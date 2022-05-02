تلقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.