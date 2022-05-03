وليد البدر: الشركة نفذت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المهمة الكبرى

أحمد مغربي

أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود بالنجاحات والإنجازات التي حققتها شركة البترول الوطنية الكويتية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع النفطي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السعود لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في ثاني أيام عيد الفطر السعيد لتهنئة العاملين في المصفاتين بهذه المناسبة، ومتابعة سير العمل خلال عطلة العيد، حيث كان باستقباله الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، ونائب الرئيس لمصفاة ميناء عبدالله وضحة الخطيب ولمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي.

من جانبه، أشار البدر إلى أن "البترول الوطنية" نفذت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المهمة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي، وخط الغاز الخامس.

وأكد أن الشركة تولي اهتماما كبيراً بإجراءات السلامة والأمن في كافة مواقع العمل، حرصاً منها على سلامة العاملين والمنشآت وكذلك المحافظة على مكانة الشركة المحلية والعالمية.

واجتمع الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال الزيارة بكوادر المصفاتين، واستمع منهم بناء على طلبه إلى مجموعة من الاقتراحات الهادفة للنهوض بالأداء وتحقيق نتائج أفضل تعزز من كفاءة وقدرات القطاع النفطي الكويتي.