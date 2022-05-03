انتقدت شركة "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت" الاتحاد الأوروبي لفرض "غرامة كبيرة للغاية تشبه تلك التي توقع على المجرمين"، بزعم إفشال عمل منافسيها في الإعلام على المواقع الإلكترونية.

وخلال جلسة استماع في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قالت جوجل، عملاق محركات البحث، إن القرار الصادر عام 2019 من هيئة مكافحة الفساد التابعة للاتحاد بتوقيع غرامة تبلغ 49ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) شابه الكثير من الأخطاء ويجب أن يتم إلغاؤه.

وهذه هي القضية الأخيرة من ثلاث معارك أمام المحاكم الأوروبية حول قضايا تمهد الطريق لمفوضة حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر للسيطرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتركز القضية على دور جوجل كسمسار أو وسيط للمواقع الإلكترونية، يستهدف الحصول على اتفاقيات حصرية للإعلانات على الانترنت من خلال برنامج الإعلانات "أدسنس"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي قراره، اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة بفرض عدد من البنود التقييدية في العقود مع مواقع إلكترونية كطرف ثالث والتي تمنع منافسي جوجل من وضع إعلانات البحث الخاصة بهم على تلك المواقع.