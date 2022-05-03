حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية الذين لم يتلقوا علاجًا معرضون لخطر متزايد لفترة أطول في المستشفى ومعدلات أعلى لإعادة القبول.

ووفقا لمعدى الدراسة الحالية، التي نُشرت نتائجها فى عدد مايو من مجلة "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائى"، من المقرر عرض النتائج المتوصل إليها فى الإجتماع السنوى القادم لجمعية الغدد الصماء في أتلانتا خلال الفترة من 11 إلى 12 يونيو القادم.

و قال الدكتور"ماثيو إتليسون" ، أستاذ الغدد الصماء فى كلية الطب جامعة "شيكاجو" فى الولايات المتحدة :" وجدنا أن هؤلاء المرضى الذين عولجوا بهرمون الغدة الدرقية ، حتى قبل أسابيع أو شهور من دخول المستشفى ، كانت نتائجهم في المستشفى أسوأ من أولئك الذين لا يعانون من قصور الغدة الدرقية .. و هذا لم يظهر من قبل".

وفي الدراسة الحالية، قام فريق بتحليل بيانات ما يقرب من 43,500 مريض في المستشفيات الأمريكية ، بما في ذلك أكثر من 8,800 مصاب بقصور الغدة الدرقية .. تم تصنيف هؤلاء المرضى على أساس مستويات هرمون الغدة الدرقية (TSH).