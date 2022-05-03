شارك مئات النجوم العالميين مساء الاثنين بحفلة "ميت غالا 2022" من تنظيم متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، مرتدين ملابس لافتة وغريبة في أمسية خيرية سنوية تعود بقوة هذا العام بعدما طغت جائحة كوفيد-19 على الحدث في السنتين الماضيتين.

وغزت الشبكات الاجتماعية صور النجوم الذين ارتدوا أزياء تنسجم مع عنوان الأمسية هذا العام "غيلدد غلامور" المستوحى من مرحلة "غيلدد إيج" أو العصر الذهبي لأميركا في أواخر القرن التاسع عشر.

وتعاقب النجوم على السجادة الحمراء بفساتين بدون حمالات، وبزات رسمية، وأزياء أنيقة وبراقة حمل بعضها رسائل سياسية، على سلالم متحف متروبوليتان للفنون ("ميت").

وظلت القائمة المكونة من 400 شخص من نجوم الموضة والموسيقى والسينما والشبكات الاجتماعية والسياسة أو الأعمال - معظمهم من الأميركيين - سرية حتى اللحظات الأخيرة. وكان من بين المشاركين كوكبة من المشاهير من أمثال بيلي ايليش وأوليفيا رودريغو وكاردي بي وميغان ذي ستاليون وليني كرافيتز وأريانا ديبوز وسارة جيسيكا باركر وجيجي وبيلا حديد.

كما شارك في الحفلة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم. وقد وعد رجل الأعمال الذي أعلنت تويتر أخيرا قبولها العرض المقدم منه لشرائها، على السجادة الحمراء بأن يجعل "الشبكة الاجتماعية الأكثر شمولاً الممكنة".

وأشادت هيلاري كلينتون من جانبها بـ"روح أميركا" التي سادت الحفل. وظهرت بعدها في الأمسية الممثلات غلين كلوز وسيغورني ويفر وجيسيكا تشاستين.

- 35 ألف دولار ثمن التذكرة -ومن طلائع الواصلين إلى الحفلة كانت المدونة على يوتيوب إيما تشامبرلين بفستان فاخر من تصميم لوي فويتون، وراعية الحفل رئيسة تحرير "فوغ" أنا وينتور التي ارتدت زياً من تصميم "شانيل".

رغم أن المشاركة تحصل بموجب دعوات، تكلّف تذكرة الدخول 35 ألف دولار لحجز مكان في حفل العشاء، ومن 200 ألف إلى 300 ألف دولار في مقابل طاولة يدفع ثمنها أحد الرعاة، بحسب أرقام غير رسمية لعام 2021. وتصل تاليا قيمة المشاركات الإجمالية في الحدث إلى 16 مليون دولار.