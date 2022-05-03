تستعد إيطاليا للموافقة على تخصيص 14 مليار يورو (7ر14 مليار دولار) كحزمة مساعدات في إطار جهودها لدعم الشركات والمستهلكين الذين اضيروا من ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة جراء الحرب الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الإجراءات الجديدة سوف يتم تمويلها جزئيا من جزء لم يتم انفاقه من قروض بقيمة عشرة مليارات دولار فضلا عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد.

وانفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على امدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو أربعين بالمئة من واردات الطاقة في إيطاليا.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع النفط في روسيا.

كانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق تمديد العمل بالإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين في البلاد، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الوقود.

وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من تموز/يوليو المقبل، حيث سوف يتم فرض اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30ر0 يورو للتر. وسوف يتم أيضا خفض أسعار وقود الميثان.

كانت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في آذار/مارس الماضي على أن تسري حتى الثاني من آيار/مايو الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.