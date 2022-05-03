حذرت دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكنز من الاستهانة بالمتحور أوميكرون حيث احتاج المرضى به في المستشفيات إلى مستويات مشابهة من الدعم التنفسي والعناية المركزة مثل غيرهم من المصابين بالمتحور دلتا.

واستشهد تقرير نشر على منصة ((إيريك أليرت)) التابعة للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم بالدراسة، قائلا إن 67.6 بالمائة من مرضى أوميكرون في المسشتفيات احتاجوا إلى الأكسجين التكميلي و17.6 بالمائة نقلوا إلى وحدات العناية المركزة، في مقابل 73 بالمائة و25.4 بالمائة على الترتيب بالنسبة لمرضى دلتا.

ووجدت الدراسة، التي جمعت عينات من أكثر من 2000 مريض، أن المرضى الذين يعانون من أوميكرون كانوا أقل عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى من مرضى دلتا.

وقالت هبة مصطفى، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذة المساعدة في علم الأمراض في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن "مرضى أوميكرون الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى واجهوا خطر الإصابة بالمرض الشديد مقارنة بمرضى دلتا".

وأضافت "بالنسبة لكثير من الناس، إنها ليست عدوى خفيفة على الإطلاق".