استرد سهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة تقرير خطأ عن مشكلات قانونية يواجها الشريك المؤسس للشركة جاك ما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن السهم تراجع في تعاملات بورصة هونج كونج بنسبة 4ر9% مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بمقدار 26 مليار دولار بعد أن بثت إذاعة سي.سي.تي.في الحكومية تقريرا عن قيام السلطات في مدينة هانجشو الموجود فيها مقر الشركة بفرض قيود على شخص لقبه ما وهو نفس لقب مؤسس الشركة.

ولكن السهم استرد أغلب خسائره بعد أن أصدرت شرطة المدينة بيانا أوضحت فيه أن اسم الشخص المقصود يتكون من 3 حروف باللغة الصينية، في حين أن اسم مؤسس علي بابا يتكون من حرفين فقط.

ونقلت بلومبرج عن ويلر شين المحلل في شركة فورسيث بار آشيا ليمتد القول إن رد فعل المستثمرين الحاد على تقرير المحطة التلفزيونية يكشف عن ضعف الثقة نسبيا في قطاع التكنولوجيا بالصين، في ضوء الإجراءات الصارمة التي تبنتها السلطات الصينية ضد الشركات الكبرى العاملة في القطاع منذ العام الماضي.