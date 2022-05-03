قال ديفين نونيس الرئيس التنفيذي لتطبيق (تروث سوشيال) المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن التطبيق سيكون متاحا على متصفح للإنترنت في نهاية مايو أيار.

وأضاف نونيس في منشور على (تروث سوشيال) أن التطبيق لم يحصل بعد على الموافقة لإطلاقه على متجر جوجل بلاي الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وكتب يقول "سندشن في نهاية مايو متصفحا للإنترنت بما يتيح الوصول إلى التطبيق من أي جهاز... وبعد ذلك سنشرع في تطبيق لأندرويد.. بانتظار الموافقة من جوجل!"

ووجود التطبيق في متجري جوجل بلاي وأبل ستور أمر حاسم بالنسبة لقدرته على زيادة رقعة انتشاره.

وأُطلقت مجموعة ترامب ميديا اند تكنولوجي، الشركة الأم لتروث سوشيال، بهدف الوقوف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى بعد حظر ترامب على تويتر وفيسبوك ويوتيوب لمزاعم عن تحريضه على العنف أو تمجيده له خلال أعمال شغب السادس من يناير كانون الثاني في مبنى الكونجرس.

ومع ذلك فإن مغامرة ترامب في عالم التواصل الاجتماعي محدودة باعتمادها على جوجل المملوكة لألفابت وأبل، اللتين تديران متاجر التطبيقات المهيمنة على سوق الهواتف الذكية.