أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي انخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل التوظيف خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين من يبلغون من العمر 15 عاما إلى 74 عاما إلى 6ر6% في آذار/مارس الماضي مقارنة بـ 8% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ في شباط/فبراير الماضي 7ر6%.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 31 ألف شخص إلى 192 ألف عاطل في آذار/مارس الماضي، مقارنة بـ 223 ألف شخص العام الماضي.

وارتفع معدل التوظيف إلى 73% في آذار/مارس الماضي مقارنة بـ 1ر71% خلال نفس الشهر من العام الماضي. وارتفع عدد العاملين بواقع 77 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 573ر2 مليون شخص.