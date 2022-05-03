وجد علماء في جامعة روتجرز" الأمريكية أن تناول فيتامين (د) يمكن أن يحسن أداء الذاكرة لدى كبار السن.

وفي الدراسة الحالية ، فحص الفريق تأثير فيتامين " د " على الوظيفة الإدراكية بإستخدام أجهزة الكمبيوتر .. وقاموا بفحص ثلاث مجموعات من النساء ذوات الوزن الزائد والبدناء تراوحت أعمارهن ما بين 50 و 70 سنة .. أخذت المجموعة الأولى الجرعة اليومية الموصى بها وهي ( 600 ) وحدة دولية (IU) من فيتامين (د) كل يوم لمدة عام .. أخذت المجموعة الثانية ( 2,000 ) وحدة دولية في اليوم. المجموعة الثالثة أخذت ( 4,000 ) وحدة دولية في اليوم .. وقد تم حث جميع النساء المشاركات فى الدراسة على إنقاص أوزانهن .

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن ( 2,000 ) وحدة دولية من فيتامين ( د ) في اليوم ، تأثرت ذاكرتهن وأداء التعلم.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص كيفية تأثير الجرعات المختلفة من مكملات فيتامين (د) على النساء والرجال بشكل منفصل.