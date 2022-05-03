اختارت شبكة "دويتشه فيله" الاخبارية الألمانية الدولية اثنين من الصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة لمنحهما جائزتها السنوية لحرية التعبير.

وأعلنت "دويتشه فيله" منح جائزتها هذا العام لكل من مستيسلاف تشيرنوف، وهو صحفي يعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس "اي بي" والمصور الصحفي المستقل يفجيني مالوليتكا.

وقال المدير العام بيتر ليمبورج في بيان إن عمل الصحفيين كان "مؤلما للقراءة والمشاهدة، ولكن المؤلم حقا هو حقيقة أن عملهما الصحفي يكشف أن روسيا تهاجم أوكرانيا بوحشية وبالتالي تهاجم المدنيين الأوكرانيين، بادعاء زائف".

وأضاف ليمبورج أنه تم منحهما الجائزة تقديرا "لشجاعتهما الاستثنائية في الوقوف ضد الدعاية والتضليل".

ولا يزال الصحفيان في أوكرانيا. وستقام مراسم منح الجائزة يوم 20 حزيران/ يونيو.

يذكر أن تشيرنوف ومالوليتكا ينحدران من شرق أوكرانيا. وقد تم نشر تقاريرهما وصورهما للصراع في القرم وشرق أوكرانيا في وسائل إعلام دولية، من بينهما هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ودويتشه فيله وصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ودير شبيجل.