بعد فترة وجيزة من التغيير الذي أجرته شركة إنفينيون" الألمانية لصناعة الرقائق في قيادة هرمها الوظيفي ، فقدت الشركة المدير السابق للمبيعات ، هيلموت جاسل.

وأعلنت إنفينيون اليوم الاثنين إن جاسل سيغادر الشركة التي تتخذ من ميونخ مقرا لها بناء على طلبه الخاص في نهاية الشهر الجاري، حيث وافق المجلس الإشرافي للشركة "بكل أسف " على هذا الطلب .

يشار إلى أن جاسل الذي ولد في عام 1964 ، كان من المنتظر تعيينه كخليفة محتمل للرئيس التنفيذي السابق للشركة ، راينهارد بلوس.

ومع ذلك ، قام مجلس الإشراف بترقية يواكيم هانبيك ، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التصنيع منذ عام 2016 ، إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة .

وتولى هانبيك منصبه منذ أول نيسان/ أبريل الماضي.