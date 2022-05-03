دفعت الزيادة الجديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) في مدينة نيويورك سلطات المدينة إلى رفع مستوى التأهب.

ورفعت مدينة نيويورك مستوى التأهب من "منخفض" إلى "متوسط" مع تجاوز عدد الإصابات 200 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستوى التأهب الجديد لا يزال أدنى من "مرتفع" و"مرتفع للغاية" الذي يدعو سكان نيويورك إلى ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة التي لا تتوفر بها معلومات عن وضع التطعيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس حي مانهاتن مارك ليفين قوله في تغريدة على موقع تويتر "هذا يعكس موجة متنامية من السلالات المتحورة من أوميكرون".