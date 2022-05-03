فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامات مالية كبيرة على السنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، إلى جانب خوض مباراة بدون جمهور، بسبب مخالفات خلال تصفيات كأس العالم 2022 في مارس الماضي، وذكر الفيفا أن السنغال عوقبت بغرامة مالية قيمتها 175 ألف فرنك سويسري (180 ألف دولار) بسبب عدة مخالفات خلال مباراتها أمام مصر في 29 مارس الماضي، والتي انتهت بفوز السنغال 3 - 1 بالركلات الترجيحية. وفي السياق ذاته، أفادت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فشل في تطبيق قواعد السلامة المعمول بها وفشل في ضمان تطبيق القانون والنظام في الستاد، واقتحام أرضية الملعب وإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية إضافة إلى استخدم أشعة الليزر واستخدام وسائل مختلفة لنقل رسائل لا تناسب الأحداث الرياضية ورفع لافتة مسيئة.