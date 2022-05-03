توج مهاجم نادي تيغريس المكسيكي أندري بيار جينياك بلقب هداف الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة الثالثة برصيد 11 هدفا، وسبق لجينياك الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده أن توج هدافا للدوري في موسم 2016 (13 هدفا)، وللدوري موسم 2018 (14 هدفا).

ولم يخض مهاجم مرسيليا السابق المباراة الأخيرة لفريقه ضد أطلس بسبب معاناته من إصابة عضلية، لكن رغم ذلك لم يتمكن أي من منافسيه المباشرين الأوروغوياني رودريغو أغيري مهاجم نيكاكسا أو الأرجنتيني نيكولاس إيبانييس من تخطيه وتجمد رصيدهما عند 9 أهداف.

وخاض جينياك البالغ من العمر 36 عاما، 16 مباراة جميعها كأساسي وسجل أهدافه الـ 11 في 10 مباريات.

وقال جينياك على تويتر: «لا أملك سوى كلمات الشكر. أنا ممتن لزملائي، إلى الجهاز الفني ولمجلس الإدارة وإلى جميع أنصار الفريق الذين يجعلون كل شيء ممكنا».

ومنذ قدومه الى الدوري المكسيكي عام 2015، سجل جينياك 164 هدفا وبات أفضل هداف في تاريخ تيغريس. حاز في صفوف فريقه على دوري أبطال كونكاكاف موسم 2020 وعلى الدوري المكسيكي مواسم 2015 و2016 و2017، والكأس السوبر المكسيكية موسمي 2017 و2018.