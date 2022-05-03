افتتح أخيرا في ايرلندا مركز للخيل هو الأول من نوعه في أوروبا يتيح لنزلاء أحد السجون وسط البلاد اكتساب المهارات اللازمة للاعتناء بالأفراس وتعزيز شعورهم بالتعاطف من خلال هذا العمل، وتمتد الإسطبلات والحقول التابعة للمشروع على مساحة مماثلة تقريبا لارتفاع الجدار الخارجي الرمادي العالي التابع لسجن كاسلريا في مقاطعة روسكومون وسط أيرلندا.

وأطلق السجناء على المشروع الجديد اسم «هورسز فور هوب» (خيول الأمل).

وعند انتهاء الدورة يحصل السجناء على شهادة في رعاية الخيول معترف بها محليا، ويمكن أن تحمل فائدة على إيرلندا التي تعرف بتقديرها الخيول. ويقول أحد السجناء، الذي حجبت اسمه إدارة السجن، لوكالة فرانس برس: «قد تأتي فرصة في السجن من شأنها أن تغير حياتك فعليك الانتظار والترقب».