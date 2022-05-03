عبدالعزيز الفضلي

أعلنت إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية عن صرف جهازي كمبيوتر وطابعة لكل مكتبة من مكتبات المدارس في مختلف المراحل الدراسية، وذلك ضمن أجهزة المناقصة الجديدة.

وتولي وزارة التربية اهتماما كبيرا بالمكتبات المدرسية من خلال إدارة المكتبات التي يديرها أحمد الماجدي حيث تشكل المكتبة مرفقا حيويا من مرافق المدرسة، لتوفير خدمات وأنشطة متنوعة تجذب الطلبة والطالبات، بهدف تحقيق أهداف تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية، لاسيما من خلال تلاحمها وتكاملها مع البرامج المدرسية والمناهج الدراسية، فضلا عن أنها تحمل رسالة موجهة للمجتمع بكامل فئاته.