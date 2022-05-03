كثيرا ما تأتي الكوارث بشكل غير متوقع، فتشل الفيضانات والأوبئة وحرائق الغابات مناطق بأكملها. لكن أيضًا هطول أمطار غزيرة، أو حدوث عاصفة شديدة، يتبعها انقطاع في التيار الكهربائي أو حريق في المنزل، يمكن أن يؤدي إلى كارثة لكل شخص، وكل أسرة، وهو ما يجب التعامل معه.

وقد يوفر قدر معين من التحضير حماية أساسية على الأقل، ويضمن البقاء على قيد الحياة.. قبل كل شيء، يمكن أن يكون توفير إمدادات الطوارئ مفيدًا.

لذلك، نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين الألمان بالاحتفاظ بمخزونات من المواد الغذائية في المنازل، تحسبا لحدوث "كارثة".

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" Handelsblatt الألمانية نشرت أمس الاثنين: "فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية".

وأضافت: "إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل".

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة على أهمية الحماية المدنية، قائلة: "علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ وأخطار الحروب".

وطالبت فيزر بمراجعة تدابير الحماية الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب، "بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".

وأوضحت فيزر أن ألمانيا بها 299 مأوى حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم، "وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها".