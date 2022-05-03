انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير، إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأميركية من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1854.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1854.40 دولار للأوقية.

وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما مما يجعل الذهب المقوم به أقل جاذبية للمشترين من الخارج، في حين بلغت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات 3% لأول مرة منذ ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على أن تعلن قرارها غدا الأربعاء.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 938.34 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.9% إلى 2236.43 دولار للأوقية.