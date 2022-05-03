قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية اليوم الثلاثاء إن سلوفاكيا ستسعى إلى الحصول على إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقالت الوزارة في رد على أسئلة من رويترز "إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاءً منه".

وعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة الاثنين مع سعي الاتحاد من أجل الرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل وإلا سيتم وقف إمداداتهم.

روسيا