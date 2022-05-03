ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير شباط في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1866.02 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1865.10 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.72 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 941.90 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 1.2% إلى 2243.06 دولار للأونصة.

الذهب