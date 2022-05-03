أعلنت شركة British Petroleum اليوم الثلاثاء عن أرباح صافية بأعلى من التوقعات بلغت 6.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح قدرها 4.1 مليار دولار في الربع السابق على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة بعد تفريغ حصتها التي تقارب 20٪ في شركة النفط الروسية Rosneft.

وبلغت أرباح الشركة 2.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.

وكان المحللون يتوقعون أن تعلن شركة British Petroleum عن أرباح في الربع الأول بقيمة 4.5 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف.

كما أعلنت شركة النفط والغاز العملاقة عن إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خسارة رئيسية في ربع العام بلغت 20.4 مليار دولار، تتعلق بالتخلي عن حصتها في Rosneft ردًا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

روسيا