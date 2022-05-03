قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الإثنين 2 أيار مايو، إن جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم، ومنها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكنها شددت على أن أي تحول في السياسة يحتاج إلى مراعاة الأهداف المتوسطة الأجل.

وأضافت تاي في مؤتمر استضافه معهد ميلكن في لوس أنجليس "بالتأكيد يمكننا بحث تلك الرسوم، لكن أنا أعرض المنظور الاستراتيجي الذي ينبغي أن ننظر من خلاله، السؤال هو ماذا سنفعل بها".

ومضت تقول إن أي أدوات ستستخدم لمعالجة التضخم ينبغي ألا تقوض الأهداف المتوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة ينظر إلى الناس ليس فقط كمستهلكين، ولكن أيضاً كعمال.

التضخم