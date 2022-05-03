د. مريم العتيبي: الرعاية الصحية لمرضى السرطان في الكويت متطورة وتواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة صحياً

120 حالة سرطان أطفال سنوياً في الكويت بنسبة 4.3% من مجموع حالات الإصابة بكل أنواع السرطان

حنان عبدالمعبود

أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) احتفالا بمناسبة عيد الفطر في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال تحت شعار «عيدنا أحلى» برعاية الإعلامية القديرة أنيسة محمد جعفر (ماما أنيسة) وبالتعاون مع جمعية أبي أتعلم ورابطة الاجتماعيين الكويتية.

وصرحت اختصاصية الأمراض الباطنية والأورام، ورئيسة مبادرة توعية الأطفال في الحملة الوطنية لمكافحة السرطان (كان) د.مريم العتيبي بأن عدد إصابات سرطان الأطفال في الكويت يبلغ حوالي 120 حالة سنويا وبنسبة 4.3% من مجموع حالات الإصابة بكل أنواع السرطان، وذلك وفقا لسجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان للفترة من يناير حتى ديسمبر 2017.

وأضافت د.العتيبي على هامش زيارة حملة «كان» بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين ومكتب الشهيد وجمعية أبي أتعلم وفريق الكويت في قلوبنا إلى الأطفال المرضى في مستشفى البنك الوطني لمشاركتهم الاحتفال بالعيد وتقديم الهدايا التذكارية: إن «كان» نظمت مبادرة خاصة لدعم الأطفال وأسرهم من أجل تلمس حاجاتهم ومساندتهم في رحلة العلاج، التي وإن طالت عادة تؤدي بفضل الله إلى الشفاء وعودة الطفل لممارسة حياته الطبيعية.

وبينت د. مريم أن 52.1% من الأطفال المصابين من الذكور، ونحو 53.8% من الحالات تقل أعمارها عن 10 سنوات، و40.3% من الحالات تم تشخيصها بأورام الدم، وأكثر من 55.5% تم تشخيصها بأورام الأنسجة، وتم اعتماد الجراحة كعلاج لنسبة 29.4% من عدد الإصابات.

وأشارت إلى أن أغلب الحالات وبنسبة 74.8% تلقت العلاج الكيماوي، لافتة إلى أن الرعاية الصحية في الكويت متطورة وتواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة صحيا.

وخلال الفعالية تم توزيع الهدايا للأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، وقد عبر أهل المرضى الأطفال عن سعادتهم بمثل هذه المبادرات التي تحقق التواصل والدعم لأطفالهم سائلين الله أن يديم الفرحة على أهل الكويت جميعا.